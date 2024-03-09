Doğum anında kan kaybı yaşayan kadına kocası hayatının şokunu yaşattı

İzlediği diziden etkilenerek TikTok’ta bir video paylaşan ‘suhedacy’ kullanıcı adlı kadın, doğum sırasında kan kaybı yaşayarak kana ihtiyaç duyulmasına ve kocasının kan grubunun uyumlu olmasına rağmen kocasının kendisine kan vermek istemediğini açıkladı.

TikTok kullanıcısının bu paylaşımı kısa sürede viral olarak yorumları birbiri ardına getirdi.

DİZİDEN TETİKLENDİ KENDİ DURUMUNU ANLATTI

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’ı izlerken, dizideki başrol karakterinin eşinin böbreğini vermek istememesine gönderme yapan TikTok kullanıcısı kadın, kendi kocasının da kendisine kan vermemesinden bahsetti.

TikTok kullanıcısı, kocasının kendi çocuğunun doğumunda duyulan kan ihtiyacına karşılık vermediğini “Kanım az” diyerek 0rh+ kanını vermek istemediğini anlattı. Genç kadın, “Baharcım üzülme kocan en azından ciğerini vermedi benimki doğumda 0rh+ kanını vermedi” notunu paylaştı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

TikTok kullanıcısı kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Tepkileri toplayan koca ile ilgili sorular peş peşe geldi. Ayrıca kocasının doğumda neden kan vermediğini de merak edenler oldu.

Genç kadın yorumlara cevap vererek kocasının kan vermeme nedenine "Babamınki de 0 rh+ miş onun kanı yokmuş zaten" dedi. Boşanıp boşanmadığının sorulması üzerine ise “Evet, boşanıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca tepki çeken yorumlara verdiği cevaplardan birinde "Üstelik çocuğunu doğururken kan kaybı yaşamıştım. Neyse ki 9 aydır çocuğunu da görmüyor" yorumunu yaptı.