TikTok'ta yayın yapan 'Laz Kızı' için istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tiktok'ta 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yapan ve müstehcen görüntüler kullanan G.H.'nin yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“HEDİYE ATIN. GÜZEL ŞEYLER GİYECEĞİM"

İddianamede şüpheli G.H.'nin savunmasında; bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini ve bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını ifade etti.

G.H. savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye gönderin" dediği ve para talep ettiğini söyledi.

G.H. Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de aktardı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

G.H.'nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirildi. G.H. hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Tiktok'da yaptığı müstehcen görüntülü canlı yayınlar sonrasında ekipler harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin G.H. olduğu tespit edildi ve G.H. 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakaladı, gözaltına alındı.

G.H. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest kaldı.