TikTok’ta 'yağları eritiyor' denilerek satılan sıvının sağlığı erittiği ortaya çıktı. Videoları 80 milyon kişi izledi

Zayıflamak isteyen birçok kişinin sosyal medyada gördüğü reklamlara kanarak, sağlıklarını riske atan ürünler kullandığı biliniyor. Bunlardan biri olarak da TikTok’ta satılan Lemon Bottle adlı bir sıvının ortaya çıkması dikkat çekti.

Bu ürün, TikTok, Instagram ve Facebook'ta videoları milyonlarca kez izlenen ve şişesi 2 bin liraya satılan bir zayıflama ürünü olarak tanıtılmasıyla karşımıza çıktı.

Ancak bu ürünün gerçekte ne olduğunu ve insanlara neler yapabileceğini biliyor musunuz?

Lemon Bottle, Güney Kore merkezli Sid Medicos adlı bir şirket tarafından üretilen ve doğal içeriklere sahip olduğu iddia edilen bir lipoliz çözeltisi olduğu bildirildi.

Lipoliz, yağ hücrelerini parçalayarak vücuttan atılmasını sağlayan bir işlem olduğunun altı çizildi.

Lemon Bottle, hem vücuda hem de yüze uygulanabildiği ve yağları çok kısa sürede erittiği için, zayıflamak isteyenlerin ilgisini çekti.

Ürünün tanıtımı, pastırma üzerine enjekte edilerek yapılan bir deney ile yapıldığı görüldü.

Videoda, Lemon Bottle'ın pastırmadaki yağları 60 saniyede çözdüğü görüldü. Bu da ürünün sihirli bir etkiye sahip olduğu izlenime neden oldu.

Ancak Lemon Bottle'ın aslında hiç de sihirli olmadığı, aksine çok tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

Bu ürünün tıbbi bir sertifikası yoktur ve hakkında bilimsel bir makale yayımlanmamıştır. Ürünün içeriği, etkisi ve yan etkileri tam olarak bilinmemektedir. Ürünü kullanan birçok kişi, ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildirdi. İngiltere'deki Save Face adlı bir kuruluş, bu yıl Lemon Bottle ile ilgili 90 şikâyet aldığını açıkladı. Şikâyet edenler arasında, morluk, şişlik, enfeksiyon, iltihap ve nekroz gibi rahatsızlıklar yaşayanlar vardı. Bazıları ise üründen hiçbir fayda görmediğini söyledi. İngiliz Guardian gazetesine konuşan uzmanlar da, Lemon Bottle'dan uzak durulması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, insan vücudunun pastırma gibi basit bir yapıda olmadığını ve yağların birkaç seansta çözülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Ayrıca, Lemon Bottle'ın obezite için alternatif bir tedavi olarak sunulmasının yanlış olduğunu, çünkü bu ürünün kozmetik bir ürün olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Uzmanlar, bilimsel dayanağı olmayan ve sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden kaçınılması gerektiğini tavsiye etti.

Lemon Bottle, sosyal medyada popüler olan ancak sağlıksız ve tehlikeli olan bir zayıflama ürünüdür. Bu ürün, yağları erittiği iddiasıyla insanları kandırarak, onların hem cebinden hem de sağlığından olmasına neden oluyor. Bu ürünün üreticisi ise suçlamalara cevap vermiyor. Bu nedenle, Lemon Bottle gibi bilimsel olmayan ve güvenilir olmayan ürünlerden uzak durmalıyız. Zayıflamak istiyorsak, sağlıklı beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve doktor tavsiyesi almalıyız.

Sağlığımızı riske atacak ürünlere kanılması gerektiği önerildi.