TikTok'tan yapay zeka kararı. Ne işe yarayacak

TikTok da diğer uygulamalarda olduğu gibi yapay zeka kullanma kararı aldığını duyurdu. Tiktok'taki yapay zekanın ne işe yaracağı da kullanıcılar tarafından merak konusu olurken yapay zekanın işlevi belli oldu.

TikTok'tan yapay zeka kararı. Ne işe yarayacak

Sohbet robotları ve yapay zekanın popülerleşmesiyle pek çok teknoloji şirketi ve sosyal medya platformu gibi TikTok da kendi yapay zekâ botlarını geliştirmek için çalışmalara başladı.

TikTok'un "Tako" adlı kendi yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Bu ayın başlarında Snapchat uygulamasında ChatGPT destekli bir yapay zekâ botunu duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise Meta, kendi yapay zekâ botunu tanıtmıştı.

Şimdi de TikTok’un bu alanda çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

TikTok, yeni yapay zekâ sohbet botunu henüz geniş bir kitleye sunmasa da şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor.

“Tako isimli sohbet botunun yapılma amacı ise, kullanıcıların TikTok içinde istedikleri içeriği bulmalarına yardımcı olmak” olarak tanımlandı.

TikTok’un Tako’yu kullanıma sunmayla ilgili bir takvimi yok.

Şirket, yapay zekâ destekli aracın Filipinler’deki belirli kullanıcılara sunulduğunu ve diğer bölgelerde kullanılamadığını söyledi.

Yine de TikTok kısa süre önce “Tako” için bir ticari marka başvurusu yapmayı ihmal etmedi.

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