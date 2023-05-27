Tümör tespit eden yapay zekâya yurt dışından talep

Editör: Murat Öztürk

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen ve beyin MR'larındaki tümör gibi anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, hastalara acil müdahale edilmesini sağlayan yapay zekâ algoritmasının yurt dışına ihraç edilmesi hedeflendiği bildirildi.

2019'da hayata geçirilen 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen yapay zekâ algoritması, beyin MR'larındaki anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, acil hastalara zamanında müdahale edilmesini sağladığı vurgulandı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde pilot olarak uygulanan yapay zekâ algoritması, bazı hastanelerde 15 güne kadar süren beyin MR'ı sonucunu 5 ila 10 saniye içinde yorumlayabiliyor.

Hastaneye baş ağrısı şikâyetiyle başvuran bir kadın hastanın beynindeki tümör de yapay zekâ sayesinde tespit edildi. Bu sayede acil müdahale edilen 46 yaşındaki hastanın hayatı kurtarıldığı bildirildi.

Vaka, literatürdeki yapay zekâ tarafından tespit edilen ilk insan olarak dünya tarihine geçtiği vurgulandı.

YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARI NEDİR?

Yapay zekâ algoritmaları, gerçek dünya varlıklarını dijital platforma taşıyan yazılımsal olasıklıkları ifade eder. AI algoritmaları Denetimli öğrenme (supervised learning), denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) ve güçlendirmeli öğrenme (reinforcement learning) olmak üzere üç farklı kategoride ele alınır.