Tümör tespit eden yapay zekâya yurt dışından talep

Tümör tespit eden 'yapay zekâ algoritması'na yurt dışından talep gelmesi dikkat çekti.

Tümör tespit eden yapay zekâya yurt dışından talep

Editör: Murat Öztürk

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen ve beyin MR'larındaki tümör gibi anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, hastalara acil müdahale edilmesini sağlayan yapay zekâ algoritmasının yurt dışına ihraç edilmesi hedeflendiği bildirildi.

2019'da hayata geçirilen 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen yapay zekâ algoritması, beyin MR'larındaki anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, acil hastalara zamanında müdahale edilmesini sağladığı vurgulandı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde pilot olarak uygulanan yapay zekâ algoritması, bazı hastanelerde 15 güne kadar süren beyin MR'ı sonucunu 5 ila 10 saniye içinde yorumlayabiliyor.

Hastaneye baş ağrısı şikâyetiyle başvuran bir kadın hastanın beynindeki tümör de yapay zekâ sayesinde tespit edildi. Bu sayede acil müdahale edilen 46 yaşındaki hastanın hayatı kurtarıldığı bildirildi.

Vaka, literatürdeki yapay zekâ tarafından tespit edilen ilk insan olarak dünya tarihine geçtiği vurgulandı.

YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARI NEDİR?

Yapay zekâ algoritmaları, gerçek dünya varlıklarını dijital platforma taşıyan yazılımsal olasıklıkları ifade eder. AI algoritmaları Denetimli öğrenme (supervised learning), denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) ve güçlendirmeli öğrenme (reinforcement learning) olmak üzere üç farklı kategoride ele alınır.

İlgili Haberler
Yapay zeka antibiyotiğe direnç gösteren zehirli bakteriyi öldürecek. Kesin tedavi sunacak
TikTok'tan yapay zeka kararı. Ne işe yarayacak
Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı