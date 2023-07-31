Timsah bakıcısını yemeye kalktı

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir timsah çiftliğinde görevli olan Chad, ziyaretçilere timsahların beslenme düzenini anlatırken timsahın saldırısına uğradı. Saldırı anları, ziyaretçilerin kamerasına yansıdı.

Söz konusu olay 25 Temmuz'da meydana geldi. Bir rehber, ziyaretçilere timsahların tek başlarına yemek yediklerinde yemeklerini havada tutup sağa sola salladığını anlatıyordu. Chad, elindeki hindi ile timsahın yanına girdiğinde kaygan zeminde tökezledi ve yere düştü. Timsah Elvis ise hindiyi bırakıp hızla Chad'e hücum etti. Rehber hemen araya girerek timsaha müdahale etti.

Çiftlik yetkilileri, Elvis'in yaklaşık 3,6 metre uzunluğunda ve 270 kilogram ağırlığında olduğunu bildirdi. Görüntüleri kaydeden ziyaretçilere teşekkür eden yetkililer, eğitici bir gösterinin bu kadar çabuk tehlikeli hale gelebileceğini belirtti. Elvis'in hindiyi alamayınca Chad'in hareketlerine odaklandığı ve bu yüzden hücum ettiği ifade edildi.