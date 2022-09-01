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Timur Soykan'ın ailesine saldıranlar hakkında karar

Gazeteci Timur Soykan'ın annesi ve kardeşine sokak ortasında saldıran grupta yer alan ve 15 suç kaydı bulunan bir kişi tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:53
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Timur Soykan'ın annesi ve kardeşine saldıranlar tutuklandı

Timur Soykan'ın ailesine saldıranlar hakkında karar
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Gazeteci Timur Soykan'ın annesi ve kardeşi önceki akşam Kireçburnu sahiline yakın bir sokakta saldırıya uğramıştı.

Soykan saldırı sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmalarına rağmen polislerin saldırganları serbest bıraktığını, olayın takipçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirmişti.

Son duruma dair sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soykan, "Sarıyer Kireçburnu'nda çok sayıda kişiye, ardından kardeşime saldıran ve 15 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı. 

Diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi. 

O akşam saldırdıkları başka kişiler de şikayetçi olmuş. 

Bir kişinin burnunu kırmışlar" dedi.

(Odatv.com)

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