Tina Turner kimdir? Rock müziğin kraliçesi öldü

Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, 26 Kasım 1939’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennesse eyaletindeki Nutbush kentinde Zelma - Floyd R. Bullock çiftinin ikinci çocuğu olarak doğdu.

10 yaşındaki Anna Mae Bullock ve 13 yaşındaki ablası Alline, anne ve babası boşanınca babaanneleri ile yaşamaya başladı. Tina Turner hemşire olmak istiyordu.

18 yaşındayken babaannesinin ölümünden sonra iki kardeş St. Louis’e annelerinin yanında gitti. Tina Turner burada Sumner Lisesi'ni bitirdi.

TURNER 17 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

17 yaşındayken St. Louis’deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner, gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi.

1956’da Ike Turner’ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Tina Turner ve Ike Turner 1962'de Meksika’da evlendi.

Ike’in şiddet eğilim nedeniyle evlilikleri 1976’de son buldu. Tina Turner, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek ancak 29 Mart 1978'de boşanabildi.

Tina Turner, boşandıktan sonra “Eski kocamdan soyadından başka hiçbir şey istemiyorum" dedi. 1976’da Tina Turner, Ike’ı terk ettiğinde cebinde sadece 36 cent ve mobil benzin kartı vardı. Kocası Ike ona 1960 yılında “A Fool In Love” adlı hit olmuş şarkısı yayınlanmadan önce “Tina Turner” sahne adını vermiştir.

1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983’te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Tüm dünyada 11 milyondan fazla satan ve dört Grammy kazanan albümü Al Green’in “Let’s Stay Together” parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10’e girmeyi başardı.

“What’s Love Got to With It” parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika’da liste başına çıktı. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında iki Grammy Ödülü'nü kazandı. 1984 yılında yayınlanan “Private Dancer” albümü onu yeniden dünya starı yaptı.

1984’te Turner “Mad Max Beyond The Thunderdome” filminde oynamayı kabul etti. Turner’ın bir sonraki hiti “We Don’t Need Another Hero” parçasını da aynı filmde kullanıldı.

TINA TURNER'DAN SEYİRCİ REKORU

Ertesi yıl Temmuz 1985 de dev yardım konseri “Live Aid” dahilinde sahnede Mick Jagger‘la ile düet yapmış olan Tina Turner dünya çapında üne kavuştu. Mick Jagger’in 23 Mart 1988 Tokyo konserinde yine destek Tina Turner’dan geldi.

Tina Turner 80’li, 90’lı ve 2000’li yılların süper starı oldu. Birçok albüm ve onlarca unutulmaz şarkıya imza attı. Tüm dünyadaki konserleri kapalı gişe takip edildi. Sanatçının 1986 yılında Rio’da verdiği konseri tam 186 bin kişi izleyerek, solo konserlerdeki en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985’te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası “What’s Love Got to Do With It” adıyla film yapıldı. 1995’te yılında Tina Turner, James Bond filmi “Golden Eye”da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi.

Mad Max 2 onun en sevdiği filmlerden biri oldu. 1993 yılında hayatının sinemaya aktarıldığı film “What’s love got to the with it”de sanatçıyı Angela Basset canlandırsa da müzik kariyeri ile birlikte sinemadaki başarılı oyunculuğuyla da akıllarda yer etti.

Hatta 1975 yılında ilk kez kamera karşına geçtiği Rock-Opera eseri “Tommy” de canlandırdığı “Acid Queen” rolüyle daha o dönem film eleştirmenlerini etkilemeyi başardı. 1985 yılında sanatçının Mel Gibson ile birlikte rol aldığı “Mad Max” filmi de unutulmazlar arasındadır.

Ike Turner ile birlikte geçirdikleri zaman da dahil 50 yıllık sahne hayatı boyunca hayranları onu hep sadece Tina Turner olarak sevdi. Rock’un divasının hayranları arasında David Bowie, Elton John ve Rod Stewart gibi isimlerde bulunuyor.

83 yaşında vefat eden “süper babaanne”, mücadeleci ve cesur kişiliğinin yanı sıra müzik yeteneğiyle de birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu.