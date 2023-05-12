Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sınavı 15 Nisan’da gerçekleştirilmişti. TUS’a katılan adaylar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS sonuçları nereden öğrenilir?

2023 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) katılım sağlayan adaylar, merakla sınavın sonuçlarını bekliyor. TUS/1 sonuçları önceden de bildirildiği gibi 12 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildi.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) sonuçları açıklandı. 26 Mart'ta yapılması beklenen TUS, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 15 Nisan'da gerçekleştirilmişti.

ÖSYM'den yapılan duyuruda:

"15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2023 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS’a giren adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.