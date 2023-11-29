Tır ile çarpışan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yusuf Ş. yönetimindeki 27 LN 282 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu, Ahmet A. yönetimindeki 35 DC 0643 plakalı tırla çarpıştı. Kamyon devrilerek yan yatarken sürücü yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN HAPİS CEZASI ÇIKTI
Yapılan inceleme sonucu uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan 1 buçuk yıl hapis cezası bulunan sürücü, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.