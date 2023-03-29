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Manisa'da feci kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Salim Aydoğmuş (55), hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:10
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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da feci kaza
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(DHA) Kaza, saat 09.30 sıralarında Gölmarmara- Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Salihli yönüne giden Salim Aydoğmuş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Aydoğmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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