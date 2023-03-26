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Kenau Reeves 'John Wick 4' filmindeki set kazalarını anlattı: Yanlışlıkla bir oyuncunun kafasını yardım

Keanu Reeves, 'John Wick' serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazalarla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:30
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Kenau Reeves 'John Wick 4' filminde yaşanan set kazalarını anlattı

Kenau Reeves 'John Wick 4' filmindeki set kazalarını anlattı: Yanlışlıkla bir oyuncunun kafasını yardım
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Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves, 'John Wick':serisinin son filmi olan 'John Wick 4' teki yaşanan set kazalarını anlattı ve  bir dövüş sahnesini çekerken, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını dile getirdi.


'Matrix' serisiyle dünya çapında üne kavuşan Reeves, çekimlerde bir dublörün de hastanelik olduğunu belirtti.

"DUBLÖR BİR KOVALAMACA SAHNESİNDE KAZA YAPTI"
 

"Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Keanu Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etti.


Çekimlerin zorlu geçtiğini söyleyen oyuncu, "Herkes çok yorgun ama bu yorgunluğun en güzel hali. Sanki bir dağa tırmanmışsınız ve artık dinleniyorsunuz ya da bir oyunu bitirip kazanmışsınız gibi hissettiyor" dedi.


"ÇEKİM EKİBİ HER ZAMAN BİRBİRİNE GÖZ KULAK OLDU"

Ayrıca 58 yaşındaki aktör, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu da sözlerine ekledi.

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