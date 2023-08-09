Tır, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük - Eskipazar kara yolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi.

Gerede istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Recep Gedik (24) idaresindeki 06 FH 8221 plakalı tır, Söğütlüçeşme mevkiine geldiği esnada aynı istikamette önünde seyreden İsa Uludağ (58) idaresindeki 78 BC 615 plakalı hurda yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurda yüklü kamyon yan yatarak devrilirken, tır sürücüsü ise sıkıştı. Kaza sonrası Karabük istikametine yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Gedik, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılırken, her iki sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazadan ötürü Karabük istikametine yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı kontrollü olarak karşı şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.