Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz

Tır şoförü Mahmut Yücesoy, Ankara'da olduğunu sanan babasına sürpriz yaptı. Yan şeritte seyir halindeki oğlunu görünce hem sevinen hem de heyecanlanan baba, o anların cep telefonuyla kaydedilmesiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Tır şoförü Mahmut Yücesoy, kendisi gibi tır şoförü olan babasına unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Babası oğlunu Ankara'da sanırken, Mahmut Yücesoy yan şeritte seyir halindeki tırın direksiyonunda bir anda karşısına çıktı. Babasının sevincini ve heyecanını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mahmut Yücesoy, bu anları sosyal medyada paylaşarak büyük beğeni topladı.

Olay, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından izlendi ve yorum aldı. İzleyenler, babanın oğlunu görünce yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı. Mahmut Yücesoy’un bu sürprizini, babasıyla arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olarak değerlendiren kullanıcılar, videoya beğeni yağdırdı.

Ancak, videonun viral olmasının ardından bazı kullanıcılar, Mahmut Yücesoy'un trafikte cep telefonu kullanarak kayda almasını eleştirdi. Bu kişiler, hareket halindeki bir tırda cep telefonu kullanmanın tehlikeli olduğunu ve trafik güvenliğini riske attığını savundu. Eleştiriler, trafikte dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

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