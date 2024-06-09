Kavga eden karı kocayı lazerle ayırmaya çalıştılar

Kaynak: Haber Merkezi
Kavga eden karı kocayı lazerle ayırmaya çalıştılar

Site girişinde kavga eden karı kocayı ayırmak isteyen bir komşu, yukarıdan lazer tuttu. Bu sıra dışı yöntemle müdahale, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sitenin girişinde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Karı koca arasında çıkan tartışma, çevredekileri endişelendirirken, olayın ilginç bir şekilde sona ermesi dikkat çekti. Kavga eden çifti ayırmak isteyen bir kişi, üst katlardan birinden aşağıya doğru lazer tuttu.

Birbirlerine bağıran çift, aniden üzerlerine tutulan lazeri fark edince şaşkınlıkla sustu. Lazerin dikkat dağıtıcı etkisi, tartışmanın sona ermesine neden oldu. Bu beklenmedik yöntemle kavganın sona ermesi, olay yerindeki tanıklar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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