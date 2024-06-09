Üniversite sınavından çıkan gençten güldüren cevap: "Fener'in seçimindeydi aklım"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite sınavından çıkan gençten güldüren cevap: "Fener'in seçimindeydi aklım"

Bugün ikinci oturumu düzenlenen üniversite sınavından çıkan bir genç, sınavın zorluğunu ve dikkatinin Fenerbahçe başkanlık seçiminde olduğunu belirterek, "Matematik zordu. Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Fener’in başkanlık seçimi var bugün, ona gitti aklım," dedi.

Bugün ikinci oturumu düzenlenen üniversite sınavından çıkan bir gencin açıklamaları hem gülümsetti hem de dikkat çekti. Sınavın ardından, gencin sınavın zorluğu ve Fenerbahçe başkanlık seçimlerinin aklını meşgul etmesiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve beğeni topladı.

Gencin açıklamaları şöyleydi: "Matematik zordu. Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Fener’in başkanlık seçimi var bugün, ona gitti aklım." Bu açıklamalar, sınav stresine rağmen gencin esprili yaklaşımını ortaya koydu ve duyanları gülümsetti.

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