Baharatçı polis iki avukatla birlikte tutuklandı. Daha neler göreceğiz

19 Aralık 2023'te İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda O.Ö'deki poşette 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. ile yanındaki B.K. ve S.M, gözaltına alınarak Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakolda, suç unsurları polis memuru S.Y tarafından teslim alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede O.Ö. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran "Rüzgar" adlı gizli tanık verdiği ifadesinde, O.Ö'nün üzerinde bulunan uyuşturucuyu polisin 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini iddia etti.

"SUÇ EŞYASINI KENDİ DOLABINA YERLEŞTİRDİ"

İddia üzerine, yürütülen çalışma kapsamında izlenen kamera görüntülerinde, avukat H.Ö'nün 20 Aralık'ta polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı anlaşıldı. Görüntülerde, H.Ö'nün dışarıdaki park halindeki otomobilİstanbulden aldığı poşeti montun içine saklayarak, suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği, bir süre sonra yine elinde poşetle odadan çıkıp aracına bindiği ve polis memuru S.Y'nin suç eşyasını kendi şahsi dolabına yerleştirdiği anlaşıldı.

Polis memuru S.Y'nin 25 Aralık'ta, şüphelilerden ele geçirilen poşeti Kriminal Polis Laboratuvarına gönderdiği, yapılan incelemede poşetin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan S.Y. ile H.Ö'nün ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamadı. S.Y'nin ifadesinde, olayı itiraf etmesi ve görüntülerde yer alan üçüncü kişinin ismini vermesi üzerine avukat H.İ.P'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memuru S.Y. ile avukatlar H.Ö. ve H.İ.P nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.