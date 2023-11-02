Tır traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da tırın seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tır traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum-Mecitözü karayolunda, Arif Alagöz yönetimindeki 19 ACA 276 plakalı traktöre Sarıyer mevkiinde Recep Çelik yönetimindeki 16 RAU 61 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, traktöre bağlı olan römorkta refüje devrildi.

Kaza traktör sürücü ile traktörde bulunan Elvan Çelebi ve eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybederken, Nevzat Vural ise yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Çorum-Amasya karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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