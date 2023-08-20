TIR traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu 38’inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Poyraz yönetimindeki 34 FYP 055 plakalı TIR, aynı yöne giden Furkan Koca yönetimindeki 50 LF 452 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Furkan Koca ile annesi Havva Koca yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Koca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Furkan Koca’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası TIR şoförü Cengiz Poyraz’ı gözaltına aldı.