Tır traktöre çarptı traktörün 2 tekeri yerinden ayrıldı

Kaynak: İHA
Tır traktöre çarptı traktörün 2 tekeri yerinden ayrıldı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bir tır traktöre çarptı. Meydana gelen kazada ölen veya yaralanan olmazken traktörün ön 2 tekeri yerinden ayrıldı.

Kimsenin yaralanmadığı trafik kazası , Afyonkarahisar'da Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana geldi. Kazaya dair aktarılan bilgilere göre, Emirdağ’a bağlı Kemerkaya Köyü girişinde H.S. idaresindeki 26 AFA 964 plakalı tır, M.K. idaresindeki 03 KU 890 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların kazayı yetkililere ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazaya dair olumlu gelişme ise ölen ya da yaralanan vatandaşın olmaması oldu. Tır yol kenarına devrildi, traktörün ise ön 2 tekerleği koptu.

Kazaya karışan iki aracın da kullanılmaz hale geldiği belli olurken kaza sonrası Kemerkaya köy sakinleri duruma tepki göstererek köy çıkışına trafik lambası yapılması gerektiğini söyledi.

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