Tır ve iki otomobil birbirine girdi

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir tır birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Tır ve iki otomobil birbirine girdi

Sabah saat 8 sıralarında meydana gelen trafik kazası Bucak ilçesi Antalya Isparta karayolu Karacaören mevkiinde meydana geldi.

yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ataol K. idaresindeki 44 FV 979 plakalı otomobil ve İbrahim Mücahit D. idaresindeki 07 ATZ 609 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Ataol K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ataol K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataol K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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