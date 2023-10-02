Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesi Yakasenek köyü, M.T. idaresindeki 42 H 1185 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından önünde seyreden H.G.’nin kullandığı 42 AFR 646 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan minibüs sürücüsü M.T.’yi ambulans ile hastaneye kaldırırken, M.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.