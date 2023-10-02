Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesi Yakasenek köyü, M.T. idaresindeki 42 H 1185 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından önünde seyreden H.G.’nin kullandığı 42 AFR 646 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan minibüs sürücüsü M.T.’yi ambulans ile hastaneye kaldırırken, M.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

aw043177-02.jpg

aw043177-03.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir Gündem
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada Gündem
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı Ekonomi
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı Gündem
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak Magazin
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu Video
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı Gündem
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı