TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mesut Çevik (72) hayatını kaybederken, eşi Şükrüye Çevik (50) ise ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Çevik idaresindeki 42 BT 881 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nimet E.'nin kullandığı 33 BTP 77 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kasasının altına giren otomobil sürücüsü Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi Şükrüye Çevik ağır yaralandı.

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Yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

TIR’ın şoförü Nimet E.'nin ifadesine başvurulurken, Mesut Çevik'in cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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