Tıraşsız saç ekimi hakkında yanlış bilinen gerçekler! Nasia Hair Saç Ekimi Koordinatörü Nasiye Özbek anlatıyor

Sizler için hazırladığımız bu yazıda gelin, Nasia Hair Saç Ekimi Koordinatörü Nasiye Özbek’in detaylı açıklamalarına göz atalım!

Kaç tür saç ekimi yöntemi var?

Saç Ekimi Koordinatörü Nasiye Özbek saç ekim alanında, 2 temel yöntem olduğunu ve en çok bu iki yöntemin tercih edildiğini belirtiyor: FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implementation).

FUE saç ekim, tek tek saç köklerinin özel bir alet yardımıyla alınması ve saçsız veya seyrek olan bölgelere yerleştirilmesi işlemidir. Bu yöntemde, saçların arkasındaki saçlı deri bölgesindeki saç kökleri tek tek alınır ve ihtiyaç duyulan bölgeye yerleştirilir. Bu yöntem daha az invaziv ve daha az rahatsız edici bir yöntemdir.

DHI (Direct Hair Implantation) yöntemi, saç ekimi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, saç kökleri doğrudan alınarak, saçsız olan bölgeye implant edilir.

DHI yönteminde saç kökleri, özel bir alet olan "Choi İmplanter Pen" adı verilen bir cihaz kullanılarak alınır ve implant edilir. Bu cihaz, saç köklerini toplamak, saklamak ve implant etmek için kullanılır. Saç ekiminde genellikle özel bir teknik kullanılarak saçların doğal yönüne göre implant edilmesi sağlanır.

Her iki yöntemin de etkili sonuçlar sunacağını söyleyen Nasiye Özbek, tercih edilecek yöntemin kişinin saç durumuna, saç kökü sayısına ve diğer faktörlere bağlı olacağını da ekliyor. Seçilen yöntemin aynı zamanda da saç ekimi fiyatları üzerinde oldukça etkili olduğunu da vurguluyor.

Saç ekiminde tıraş yaptırmamak mümkün mü?

Nasiye Özbek bu soruya şu şekilde cevap veriyor: “Evet, saç ektirme işlemi sırasında tıraş yaptırmadan da saç ekimi yapılabilmektedir. Bu yönteme “tıraşsız saç ekim" denir.”

Bu yöntemde, saçların ekileceği bölgedeki saçlar kısaltılır ve kısaltılan bölgenin üzerindeki saçlar ile kapatılır. Ardından, ekim yapılacak bölgeye özel bir alet kullanılarak tek tek saç kökleri alınır ve açıkta kalan alanlara yerleştirilir. Bu yöntem, kısa saçlı kişiler veya saçlarını kestirmek istemeyen kişiler için idealdir. Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezi ile görüşerek bu konuda çok daha fazla bilgiye ulaşmak da mümkündür.

Ancak, tıraş yaptırmadan yapılan saç ekimi, daha kısıtlı bir alana sahip olduğu için daha az saç ekimi yapılabilmesine neden olabilir ve işlem sırasında daha uzun sürebilir. Ayrıca, saçların ekim bölgesinde daha az işlem yapıldığı için ekim sonrası iyileşme süresi daha uzun olabilir.

Bu nedenle, saç ekimi işlemi öncesinde doktorunuzla konuşarak, sizin için en iyi saç ekim tekniği hangisi olduğunu belirlemek önemlidir.

Tıraşsız saç ekiminde bana düşen görev ne?

Saç Ekimi Koordinatörü Nasiye Özbek, tıraşsız saç ektirme işlemi öncesinde ve sonrasında yapmanız gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

Öncesinde:

- Saç ekimi işlemi öncesinde, saçlarınızın temiz ve kuru olması gerekmektedir. Saçlarınızı yıkamak için özel bir şampuan kullanmanız gerekebilir. Doktorunuz size gerekli bilgiyi verecektir. En iyi saç ekim merkezleri bu konuda tüm bilgilendirmeleri yapacaktır.

- Saç ekim işlemi öncesinde, kan sulandırıcı ilaçlar, aspirin, ibuprofen vb. ilaçları kullanmamanız gerekmektedir. Doktorunuz bu konuda size önerilerde bulunacaktır.

- Saç ektirme işlemi öncesinde, sigara ve alkol gibi sağlık açısından zararlı olan maddelerden kaçınmanız önerilir.

Sonrasında:

- Saç ekimi işleminden sonra, doktorunuzun önerileri doğrultusunda belirli bir süre uygun pozisyonlarda uyumanız gerekebilir. En iyi saç ekim merkezleri bu süreyi sizin için netleştirecektir.

- İşlem sonrası belirli bir süre boyunca, banyo yapmamanız veya saçlarınızı ıslatmamanız gerekebilir.

- Saç ekim işlemi sonrasında, doktorunuzun önerdiği ilaçları ve tedaviyi düzenli olarak takip etmeniz gerekmektedir.

- İşlem sonrasında, en az birkaç gün boyunca ağır egzersizlerden, aşırı güneş ışığından ve stresten kaçınmanız önerilir.

Doktorunuz sizin için en iyi saç ekim yöntemi üzerinde çalışacak ve saç ekimi işlemi öncesi ve sonrası yapmanız gerekenler hakkında detaylı bilgi verecektir

Tıraşsız saç ekiminden sonra almam gereken önlemler neler?

Tıraşsız saç ekimi, Follicular Unit Extraction (FUE) olarak da bilinen modern bir saç ekimi yöntemidir. Bu yöntemde, saç kökleri tek tek çıkarılarak, saçlı deriye yerleştirilir. Tıraşsız saç ekimi işlemi sonrasında almanız gereken önlemler şunlardır:

- İlk günlerde saçlı derinizin yıkanmaması gerekmektedir. İşlem sonrası saçlı deride oluşabilecek kabuklanmaların düşmesi için en az 23 gün beklemelisiniz.

- İlk birkaç gün boyunca aşırı sıcak veya soğuk su, güneş ışığı ve rüzgar gibi dış etkenlerden kaçınmalısınız. Bu, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

- Tıraşsız saç ekim sonrasında, 710 gün boyunca ağır spor yapmaktan kaçınmalısınız. Egzersiz sırasında terleme, saç köklerinin yerinden çıkmasına neden olabilir.

- İlk birkaç gün boyunca, saçlı derinizde şişlik, kızarıklık ve hafif ağrı hissedebilirsiniz. Bu normaldir, ancak eğer ağrı şiddetli ise doktorunuza başvurmalısınız.

- İlk birkaç hafta boyunca, alkollü içeceklerden kaçınmalısınız. Alkol, kan dolaşımınızı olumsuz etkileyebilir ve saç ekimi iyileşme sürecini yavaşlatabilir.

Eğer sizler de saç ekimi yaptırmak ve uzman bir kurumdan destek almak istiyorsanız en iyi saç ekim merkezleri hakkında detaylı bir araştırma yapabilir, Nasiye Özbek’in tavsiyelerini göz önüne alabilir, doktorunuzla görüşerek en iyi saç ekim tekniği için ortak bir noktaya varabilirsiniz. Saç ekimi fiyatları yapacağınız görüşmelere göre değişiklik gösterebilir.