Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur?

Bunun adı kaza değil. İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, içerisinde 2 çocuğun bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken İstanbul Valiliği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.