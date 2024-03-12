Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur?

Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur?
Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bunun adı kaza değil. İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, içerisinde 2 çocuğun bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken İstanbul Valiliği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 1

Bakırköy'deki feci kaza, saat 18.45'te Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, Marmaray Geçidi'ne çarptı.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 2

Çarpmanın etkisiyle TIR, bir anda yanında bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tır şoförünün iftara yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 4

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 5

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili bir açıklamalarda bulundu.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 6

Açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 7

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 8

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 9

Ortaya çıkan son görüntüler ise oldukça kahrediciydi. Çevrede bulunan vatandaşlar, aracın içinde ezilerek hayatını kaybeden aileyi kurtarmak için tırın içini boşaltmaya çalıştı.

O anlar anbean kaydedildi.

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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 10
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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 11
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Tırın 4 kişilik aileyi ezerek öldürdüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Tırcının tuttuğu oruç oruç mudur? 12
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