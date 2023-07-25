Tırın çarptığı bariyer yola savruldu, trafik durdu

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Kara Yolu’nda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlerin savrulduğu istikamet bir süre trafiğe kapandı.

KAYNAK: İHA
Tırın çarptığı bariyer yola savruldu, trafik durdu

Kaza, D-650 Kara Yolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan A.T. idaresindeki 43 AAN 518 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bariyerler yola savruldu. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan farklı bir tır da kazaya karıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bariyerler kesilerek yoldan kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan yol, tekrar normal seyrine döndü.

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Maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

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