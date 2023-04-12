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TIR'la çarpışan minibüsteki depremzede anne- baba ile 3 çocuğu yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir TIR ile çarpışan kapalı kasa minibüste bulunan bir ailedepremzedesi anne-baba ve 3 çocuk yaralandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:14
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TIR'la çarpışan minibüsteki depremzede anne- baba ile 3 çocuğu yaralandı

TIR'la çarpışan minibüsteki depremzede anne- baba ile 3 çocuğu yaralandı
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(DHA)- Kaza, Toybelen mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Minibüs, TIR'ın köprü ayağı taşıyan 06 BB 130 plakalı aracı ile çarpıştı. Malatyalı aile minibüste sıkıştı ve bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan aile fertleri, sürücü Bayram İşkur (52), eşi Arzu (46), çocukları Abdullah Kağan (23), Esma Sarenur (8) ve Eda Su (9), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü N.Y. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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