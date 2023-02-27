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Tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:27
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Tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Çorum'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cihat Ö. (37) idaresindeki 19 HG 069 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Kaymakçı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 VN 574 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafındaki boş alana savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Emirhan Ö. (6) ve Hatice Ö. (57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.(AA)

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