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Tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü   

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.   

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:17
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Tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü   

Tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü   
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Akmescit mevkiinde tır ile kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kamyonet sürücüsü İsmail K.'ye (50) müdahale etti.

Yapılan kontrollerde İsmail K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail K.'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. 

Öte yandan kaza yerinde toplanan Akmescit mahallesi sakinleri, yol üzerinde birçok kaza olduğunu ve kavşak yapılmasını istediklerini söyledi. (İHA)     

 

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