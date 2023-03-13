13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tırtıl istilası başladı. Köylerde her yere yayılıyorlar vatandaşın çaresiz

Tırtıl istilası başladı. Köylerde her yere yayılıyorlar vatandaşın çaresiz

Şırnak’ta meydana gelen tırtıl istilası tarım alanlarını tehdit ediyor. Tırtıllar, hazine arazilerinde boş arazilerde ve yerleşim yerlerinde görüldü. Tırtıl istilasının kuraklığın habercisi olduğu düşünülüyor. Vatandaşlar yaşanan istilaya karşı çaresiz kaldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:31
Takip Et

Tırtıl istilası başladı

Tırtıl istilası başladı. Köylerde her yere yayılıyorlar vatandaşın çaresiz
+
Aa
-

Şırnak'ta, Cizre ve İdil ilçelerindeki çam kese tırtılı istilası bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarını da tehdit ediyor.

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.
İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Sığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimizi, hem malımıza zarar veriyorlar Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Sığvan, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bundan başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim şaartlarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmalarının yararlı olacak" denildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
3
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
4
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
7
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.