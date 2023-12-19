TMO’ya tepki: “Tarımdaki sorunlar sopayla değil, destekle çözülür”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de gıdaya erişim sorununa dikkat çekti.

Çiftçinin artan gübre, mazot ve tohum fiyatları karşısında ürününü değerinde satamayacağına yönelik endişelerine dikkat çeken Gürer, “Cumhurbaşkanlığının verilerine göre, TMO 2024 yılında 3 buçuk milyon ton buğday alacakmış. Bu yıl TMO’nun aldığı buğday ise 10 milyon ton civarında idi. 3 buçuk milyon ton buğday almayı düşünen TMO ya düşük taban fiyat verecek ya da çiftçiden ürün almayacak” dedi.

“Sorunlar sopayla değil, çiftçiye destekle çözülebilir” diyen Gürer, “2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken miktar 411 milyar lira iken, verileceği açıklanan rakam 91 milyar lirada kaldı. Tarımsal desteklemelerde 2024 yılı mazot desteği 16.1 milyon TL’dir. Bir yılda tarımsal amaçlı kullanılan mazot ise 3 milyar litredir. Bu tutarın günümüz mazot değeri litre fiyatı çarpımı durumunda toplam ödeme 117 milyara ulaşmaktadır. Bir litre mazottan alınan vergi 15 lira 34 kuruşluk vergi bulunmaktadır. Çiftçi 16.1 milyar mazot desteğine karşı 46 milyar vergi ödemektedir. İşte sorun burada başlıyor. Çiftçiye gerçek anlamda destek verilmeli ve üretimde kalması sağlanmalıdır. Yoksa Türkiye gıdada çok sorun yaşar” ifadelerini kullandı.