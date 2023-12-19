TMO’ya tepki: “Tarımdaki sorunlar sopayla değil, destekle çözülür”

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, TMO’nun düşük taban fiyat uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini belirtirken “Sorunlar sopayla değil, çiftçiye destekle çözülebilir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de gıdaya erişim sorununa dikkat çekti.

Çiftçinin artan gübre, mazot ve tohum fiyatları karşısında ürününü değerinde satamayacağına yönelik endişelerine dikkat çeken Gürer, “Cumhurbaşkanlığının verilerine göre, TMO 2024 yılında 3 buçuk milyon ton buğday alacakmış. Bu yıl TMO’nun aldığı buğday ise 10 milyon ton civarında idi. 3 buçuk milyon ton buğday almayı düşünen TMO ya düşük taban fiyat verecek ya da çiftçiden ürün almayacak” dedi.

“Sorunlar sopayla değil, çiftçiye destekle çözülebilir” diyen Gürer, “2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken miktar 411 milyar lira iken, verileceği açıklanan rakam 91 milyar lirada kaldı. Tarımsal desteklemelerde 2024 yılı mazot desteği 16.1 milyon TL’dir. Bir yılda tarımsal amaçlı kullanılan mazot ise 3 milyar litredir. Bu tutarın günümüz mazot değeri litre fiyatı çarpımı durumunda toplam ödeme 117 milyara ulaşmaktadır. Bir litre mazottan alınan vergi 15 lira 34 kuruşluk vergi bulunmaktadır. Çiftçi 16.1 milyar mazot desteğine karşı 46 milyar vergi ödemektedir. İşte sorun burada başlıyor. Çiftçiye gerçek anlamda destek verilmeli ve üretimde kalması sağlanmalıdır. Yoksa Türkiye gıdada çok sorun yaşar” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Uzmanlardan uyarı: Organ yetmezliğine yol açabilir Sağlık
Uzmanlardan uyarı: Organ yetmezliğine yol açabilir
Romanya'da yatılı okulda facia Dünya
Romanya'da yatılı okulda facia
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Seçil Erzan'a para kaptıran futbolcular parasını alabilecek mi Spor
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Seçil Erzan'a para kaptıran futbolcular parasını alabilecek mi
Adım Farah final mi yapıyor? Adım Farah final ne zaman? Magazin
Adım Farah final mi yapıyor? Adım Farah final ne zaman?
Türkiye'nin en büyük boru üreticisi Borusan Boru, Gemlik tesisini ABD’ye taşıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük boru üreticisi Borusan Boru, Gemlik tesisini ABD’ye taşıyor
Karlı ve buzlu havalarda ne yapmalı Sağlık
Karlı ve buzlu havalarda ne yapmalı
AKP'nin İBB adayı için flaş iddia. Temayülden çıkan isim şaşırttı Gündem
AKP'nin İBB adayı için flaş iddia. Temayülden çıkan isim şaşırttı