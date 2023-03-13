TMSF'den yurt dışı yasağı iddialarına yanıt

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ‘TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı’ iddialarına yönelik açıklama geldi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF’ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği ifade edildi.

TMSF’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF’nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu’nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. TMSF’nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tahsilat yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kanun ile uyumlu hale getirilmiştir”

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de 9 Mart'ta yayınlanan ve yürürlüğe girer "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kafaları karıştırdı. Yönetmeliğin 12'nci maddesi ise şöyleydi:

"MADDE 12-Aynı yönetmeliğin 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve yurt dışına çıkış tahdidi ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır"

Kimlerin yurt dışı tahdidi kaldırılacak sorusu akıllara geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk'ten bu maddeyle ilgili paylaşım geldi Türker Ertürk paylaşımda şunları söyledi:

"TMSF borcu olanların yurt dışına çıkma yasağı apar topar kaldırıldı. Bu değişiklik umarım hortumcu, hırsız ve haramzadenin yurt dışına kaçışı için değildir. Yoksa gereksiz yere mi endişeleniyorum ve şüpheleniyorum"