Togg fabrikası içinden görüntüler ilk kez yayınlandı

Togg’un üretildiği fabrikanın içinden görüntüler ilk kez yayınlandı. Ortaya çıkan görüntüler “Nihayet Türkiye’de üretim yapılmaya başlandı” yorumuna neden oldu. Togg’un daha önce İtalya’dan gemi ile getirildiği iddia ediliyordu.

Togg fabrikası içinden görüntüler ilk kez yayınlandı

Yerli otomobil Togg’un fabrikasından görüntüler paylaşılmaması araçların Türkiye’de üretilmediği iddialarının yüksek sesle söylenmesine neden olmuştu. Daha önce İtalya’da üretildiği iddia edilen Togg’un fabrikasından ilk kez görüntüler yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya platformunda Hakkı Alkan'ın Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videosunu alıntılayıp şunları yazdı:

"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"

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Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de açılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2 bini aştı.

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