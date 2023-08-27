Bakan Şimşek’in açıklamalarına tepki yağdı. “Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yerli otomobil hakkındaki bir paylaşımı alıntılayarak Togg fabrikasını övdü.

Şimşek'in paylaşımına kullanıcılardan tepki yağdı.

"TOGG İLE UĞRAŞACAĞINIZA EKONOMİYİ DÜZELTSENİZ KEŞKE"

Togg fabrikasını öven Şimşek'e, vatandaşın yerli otomobili alamayacak güçte olması hatırlatılarak "Halkın Togg'un kapı kolunu bile alamadığı bir ülkenin Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim, Togg ile uğraşacağınıza ekonomiyi düzeltseniz keşke" eleştirisi yapıldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen teknoloji kanalı sahibi Hakkı Alkan'ın Togg konulu "İtalya'da heyecan dorukta" paylaşımını alıntılayan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:



"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bakan Şimşek'in paylaşımının altına ise bir çok kullanıcıdan tepki verdi. Kullanıcılar en ucuz modeli 953 bin TL olan Togg arabaları için "Çoğu vatandaş alamıyor. Keşke her kesime hitap eden bir araç üretilseydi" yorumunda bulundu.

Şimşek'in paylaşımının altına gelen yorumlar şu şekilde: