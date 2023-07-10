TOGG’a bir haftada ikinci zam geldi. En ucuz TOGG'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27'lik zammın ardından bugün de KDV zammı geldi. Bir haftada Togg'un fiyatı 274 bin TL arttı.

TOGG’a bir haftada ikinci zam geldi. En ucuz TOGG'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı

30 Nisan'da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg'a bugün bir zam daha geldi. 5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılan Togg’a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.

BİR HAFTADA 274 BİN TL ZAM GELDİ

5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.

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GEÇEN HAFTA 250 BİN TL ZAM GELMİŞTİ

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise ​bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye yükseldi. Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.

KUR ZAMMI OLARAK DUYURULMUŞTU

Geçen hafta fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Togg, artışta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeleri gerekçe göstermişti. İşte Togg tarafından yapılan açıklamada;

“Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.”

4 AYLIK RESMİ ENFLASYON YÜZDE 8,9

Fiyatı 14 Mart'ta ilan edilen Togg için başvurular 16 Mart 2023 tarihinde başlamıştı.

Geride kalan yaklaşık dört aylık dönemde TÜİK'e göre tüketici fiyatları yüzde 8,9 arttı. Togg'un zam oranı ise, dört aylık enflasyonun çok üzerinde oldu.

Togg'un fiyatının açıklanması sonrasındaki dönemde ise dolar kurundaki artış oranı yüzde 37,4 oldu.

Nisan ayında fiyatını açıklayarak ön siparişleri almaya başlayan markanın ilk 5 aylık verilerde 306 adetlik bir satış rakamı vardı. Haziran ayında 502 adetlik teslimat gerçekleştirdi ve yılın ilk yarısı için toplam satış rakamı 808 olmuştu.

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