Yollardaki TOGG sayısı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yollardaki TOGG sayısını katıldığı televizyon programında açıkladı.

Yollardaki TOGG sayısı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK'te katıldığı programda, yollardaki TOGG sayısını açıkladı.

Kacır, 81 kentte 1.780'den fazla şarj istasyonu kurulduğunu belirterek, 1000'den fazla TOGG'un yollarda olduğunu ifade etti.

Bakanın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla TOGG seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak. TOGG bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak."

Bakan Kacır, yeni modeller için de tarih de verdi. Kacır, "C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1,5 - 2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var TOGG'a parça üreten. Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız." dedi.

Katar'la yeni çip üssü kuracaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır "Uluslararası anlaşmaya imza attık. Katar'la yeni bir çip üssü kuracağız. Bu önemli bir adım. Türkiye'ye yeni biz kazanım getirecek. Çip endüstrisinde milyar dolar seviyesinde bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de çok önemli görüşmeler yapıyoruz. Dünyada bir rekabet var. Çip yatırımını rekabetçi kılmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyu takip ediyor. Tasarım kabiliyetini de geliştirmeliyiz." dedi.

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