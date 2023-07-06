Kura ile TOGG kazananlar zamma isyan etti

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci TOGG asil sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere ortak bir metin hazırladığını duyurdu.

Özpeynirci’nin paylaşımına göre TOGG kurasına katılıp kurada ismi çıkan asil hak sahipleri, dün açıklanan TOGG zamlarından sonra yetkililere ortak bir mektup hazırladı. Mektupta %27’lik büyük zammın 19 bin asil hak sahibini mağdur ettiği ifadeleri yer alırken, zammın asil hak sahiplerine uygulanmaması veya uygulanması halinde de yeniden gözden geçirilmesi gibi talepler yer aldı.

İşte TOGG yetkililerine yazılan ortak mektup:

“Sayın yetkili, Yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de firmasına göre değiskenlik gostererek %10 -15 -20 civarında zamlar yaşanmakta. Ancak şu unutulmamalı ki bu zam yapan firmalarda Togg firmasında olduğu gibi :

-Devlet yardımıyla ÖTV destegi sağlanmıyor.

-Çalışanların maaşları için vergi istisnası uygulanmıyor.

-Fabrika arazileri bedava tahsis edilmedi.

-En önemlisi Mart ayında 40 bin müşterisinde 60 bin TL kapora toplanmadı.

Toplanan 60 bin TL kaporalar da gelişen ekonomik koşullardan dolayı aynı oranda değer kaybetti.

A Haber TV kanalında; "Kurada çıkana zam yok" açıklaması yapıldıktan sonra ödeme planını buna göre yapan hak sahiplerinin mağduriyeti nasıl giderilecek ?

Söz verildiği adette dahi araç teslimatı yapılmamışken %27 gibi büyük oranda zam yapılması 19 bin asil hak sahibini mağdur etmektedir.

Yerli ve milli markamız Togg bu kadar desteği almışken oluşan bu büyük mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm bu şartlar tekrar değerlendirilerek asil hak sahiplerine zammın iptalini, eğer iptal edilemiyorsa da oranının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla”