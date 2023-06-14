TOGG'lara ne oldu. Seçim sonrası yok oldular. İtalya'da montajlanıp Türkiye'ye getirildi

Seçim öncesi yollara çıkarılan TOGG'larla ilgili haberler bu aralar gündemden bir anda düşüverdi...Seçim bitti makyaj da mı bitti?

TOGG hakkında bir çok iddiada bulunulmuştu. İtalya'da montajı yapılıp, Türkiye'ye iddiaları vardı. Fabrikada üretim bandı yok denildi. Buna karşı fabrikadan görüntüler yayınlandı.

Seçimlerden önce ihtişamlı bir şekilde yollara çıkan TOGG'a hem seçim reklama hem vatandaşı teşvik etmek için bakanlar bindi. Hedef vatandaşı ekonomik sorunlardan uzak tutup, TOGG'larla seçim makyajı yapılmıştı.

Piyasaya çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "herkes alabilecek" sözlerine nazire yaparcasına normal vatandaşların alabileceği rakamlara alamayacağını gösterdi.

MISIRLI BAKANA TANITILMIŞTI

Seçimden önce dönemin Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'ye TOGG'a tanıtımını yapmıştı.Hedef seçimde TOGG'larla fazla oy almaktı.

Sadece Mevlüt Çavuşoğlu TOGG'a binmedi. Birçok Bakan TOGG'la fotoğraf yaparak, seçimde puan kazanmaya çalıştı. Ama bu günlerde TOGG ortalarda görülmüyor.

Seçim öncesi TOGG'a binen bazı bakanlar Seçimin ardından görevlerini bırakırken, Ford marka araçla ayrılmıştı. O da Mustafa Varank'tı.

FABRİKA ALMAN GAZETECİLERE GEZDİRİLDİ

Togg Basın Buluşmaları kapsamında Gemlik’teki üretim tesisleri Alman gazetecilere gezdirildi. Bakalım Alman gazeteciler ülkelerine döndükten sonra neler yazacak.