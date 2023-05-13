AKP’li belediye başkanından Togg şovu. Adıyaman enkaz altındayken

Adıyaman Belediyesi TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Tanıtım için çekilen videoya, depremde yıkılan binalar ve enkaz kaldırma çalışmaları da yansıdı.

AKP’li belediye başkanından Togg şovu. Adıyaman enkaz altındayken

6 Şubat'taki büyük depremden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman'da Togg tanıtımı tepki çekti. Kent depremin yaralarını sarmaya çalışırken "TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" videosu, belediyenin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Adıyaman Belediyesi TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.

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"YIKIK BİNALARIN ÖNÜNDE TOGG REKLAMI YAPIYOR"

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı.

Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılın binaların enkaz kaldırma çalışmaları, konteynerler ve ağır hasar almış binalar yansıdı.

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Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Depremde büyük hasar gören Adıyaman’ın belediyesi: Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı", "Adıyaman Belediye başkanı yıkık binaların önünde TOGG reklamı yapıyor.. Utanın biraz utanın", "Geçtiğiniz yıkık binaların önünde binlerce canımız günlerce kurtarılmayı bekleyerek vefat etti" yorumları yapıldı.

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