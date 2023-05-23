TOGG'un fiyatları düşecek mi? CEO açıkladı

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedarik zincirinde yaşanabilecek gelişmelerin TOGG'da da etkili olabileceğini ifade etti.

TOGG'un fiyatları düşecek mi? CEO açıkladı

TOGG araçlarının düzenli olarak birtakım test süreçlerinden geçirilip bu testlerin sonuçları doğrultusunda geliştirildiğini ifade eden CEO Gürcan Karakaş, ilk çarpışma testini 2021 yılının haziran ayında yaptıklarını söyledi.

Piyasaya sürüldüğü andan itibaren gözleri üzerine çeken yerli otomobilin yıllık üretim hacmi 20 binden 28 bine çıkardı.

Tedarik zincirinde yaşanabilecek gelişmelerin ve dünyadaki tüm araç üreticilerini etkileyen maliyet değişimlerinin TOGG tarafında da etkili olabileceğini ifade eden Gürcan Karakaş, tüm otomobil üreticileri gibi güncel satış fiyatlarını aşağı veya yukarı yönde güncelleyebileceklerini söyledi.

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