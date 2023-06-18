TOGG'un satış fiyatı artacak mı? Anlaşma sağlandı

TOGG için kuraya girmiş olan ve kura sonucu adı çıkan kişilere ilk belirtilen fiyatlardan satış yapılacağı açıklanmıştı. Satışlardan elde edilen tüm gelirin üretime aktarılacağı ve fabrikanın üretim kapasitesinin kademeli olarak arttırılacağı belirtildi

Türkiye'nin milli otomobili olarak tanıtılan TOGG, üretim sürecinde yeni detaylarla gündeme geliyor. Ülkede Tesla dahil birçok yeni elektrikli araç markasının pazara giriş yapmasıyla birlikte TOGG’un rekabet için fiyat avantajına öncelik verileceği ifade edildi.

SHELL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TOGG, elektrikli araçlar için şarj altyapısını da güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Şirket, Shell ile şarj altyapısı için protokol imzalarken, İstanbul- İzmir arasında önemli bağlantı yollarında elektrikli şarj altyapısını hayata geçirmeyi planladığını duyurdu.

AVM'lerde otoparkların en az yüzde 10'unun elektrikli şarj altyapısı için hazır hale getirileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde tüm apartmanlarda elektrikli otomobil şarjı için gerekli altyapı hazırlıklarının tamamlanması hedefleniyor. Araç sahiplerine en yakın şarj istasyonunu bulmaları için bir uygulama da geliştirileceği belirtiliyor.