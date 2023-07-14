Tok tutan besinler neler? Diyet yaparken hangi besinler tok tutar?

Kilo verme sürecinde diyet yapan kişiler lif oranı yüksek tok tutan besinleri tercih ediyor. Peki, tok tutan besinler neler? Diyet yaparken hangi besinler tok tutar?

Tok tutan besinler neler? Diyet yaparken hangi besinler tok tutar?

Lif deposu tahıllar ve kalsiyum içeren hayvansal gıdalar tok tutan ve sağlığa faydaları bulunan besinlerdir. Peki, tok tutan besinler neler? Diyet yaparken hangi besinler tok tutar?

Uzmanlar kilo vermek için tok tutan besinler tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Sebebi ise bu besinleri tükettikten sonra uzun süre bir şey yemeseniz dahi açlık hissi yaşamıyorsunuz. Tok tutan besinlerin listesini sizler için derledik.

İşte tüketilmesi önerilen tok tutan besinler…

TOK TUTAN BESİNLER NELER?

- Peynir, genel anlamda tok tutan bir besindir ancak yağsız peynirler protein açısından oldukça zengindir.

- Buğday veya çavdar gibi tam tahıllı besinler içerdikleri yüksek lif sayesinde beyaz unla kıyaslandığında daha uzun süre tok tutar.

- Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengin olan balık türleri hem protein barındırır hem de tok tutar.

- Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde sağlıklı olduğu kadar uzun süre tok tutan bir besindir.

- Tıpkı balık gibi kırmızı et de protein açısından zengin bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.

- Sıvı yiyeceklerin sindirimi daha yavaş olur bu yüzden çorba içmek tokluk hissi yaratır.

- Yulafın içeriğindeki yüksek lif ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucu bir besindir buna karşıt kalori miktarı oldukça düşüktür.

- İçerisinde bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Yumurta tok tuttuğu kadar besleyici de bir gıdadır.

- Sebzeler hem düşük kalorili hem de yüksek hacimli besinlerdir bu yüzden uzun süre tok tutarlar ve diyet listelerinin başında gelirler.

- Baklagiller; protein ve lif açısından zengindir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi Güncel
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti Güncel
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi Güncel
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti Sağlık
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı