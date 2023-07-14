Lif deposu tahıllar ve kalsiyum içeren hayvansal gıdalar tok tutan ve sağlığa faydaları bulunan besinlerdir. Peki, tok tutan besinler neler? Diyet yaparken hangi besinler tok tutar?

Uzmanlar kilo vermek için tok tutan besinler tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Sebebi ise bu besinleri tükettikten sonra uzun süre bir şey yemeseniz dahi açlık hissi yaşamıyorsunuz. Tok tutan besinlerin listesini sizler için derledik.

İşte tüketilmesi önerilen tok tutan besinler…

TOK TUTAN BESİNLER NELER?

- Peynir, genel anlamda tok tutan bir besindir ancak yağsız peynirler protein açısından oldukça zengindir.

- Buğday veya çavdar gibi tam tahıllı besinler içerdikleri yüksek lif sayesinde beyaz unla kıyaslandığında daha uzun süre tok tutar.

- Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengin olan balık türleri hem protein barındırır hem de tok tutar.

- Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde sağlıklı olduğu kadar uzun süre tok tutan bir besindir.

- Tıpkı balık gibi kırmızı et de protein açısından zengin bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.

- Sıvı yiyeceklerin sindirimi daha yavaş olur bu yüzden çorba içmek tokluk hissi yaratır.

- Yulafın içeriğindeki yüksek lif ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucu bir besindir buna karşıt kalori miktarı oldukça düşüktür.

- İçerisinde bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Yumurta tok tuttuğu kadar besleyici de bir gıdadır.

- Sebzeler hem düşük kalorili hem de yüksek hacimli besinlerdir bu yüzden uzun süre tok tutarlar ve diyet listelerinin başında gelirler.

- Baklagiller; protein ve lif açısından zengindir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.