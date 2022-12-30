Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan’ın mükelleflerle yaptığı toplantıda muhafaza memuruna tokat attığı anları sosyal medyada paylaşması üzerine söz konusu görüntüler kısa sürede gündem olmuştu.
Söz konusu görüntülerin büyük tepki toplaması sonucu Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Osman Erdoğan hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtmişti.
Bununla birlikte öğrenilen bilgilere göre hakkında soruşturma açılan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan açığa alındı.
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