Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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