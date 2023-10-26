Tokat'ta 800 bin lira değerinde uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki adrese yapılan operasyonda 800 bin lira değerinde uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Tokat'ta 800 bin lira değerinde uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde Erbaa ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde bir ikamet ve bir işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değerleri yaklaşık 800 bin TL olan uyuşturucu madde ve bir malzeme ele geçirildi.

aw062236-02.jpg Ele geçirilenler arasında 678,56 gram metamfetamin maddesi, 465,38 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7,65 çapında fişek, 9 adet şarjör, 8 adet tabanca sürgü kapağı, 4 adet tabanca gövdesi, 2 adet sabit namlulu tabanca gövdesi, 4 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 3 adet şarjör yayı, 8 adet gergi yayı, 60 adet muhtelif tabanca parçası, 33 adet silah imalinde kullanılan muhtelif torna aletleri ele geçirildi.

aw062236-01.jpgBir şüpheli şahsa, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli şahıs Erbaa Adliyesine sevk edilerek ceza evine gönderildi.

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