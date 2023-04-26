Tokat’ta hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tokat’ta hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 7 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza; Niksar-Akkuş karayolu Cer köyü yakınlarında meydana geldi. Akkuş istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan E.B. (49) idaresindeki 34 FCS 52 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.D. (47) idaresindeki 06 EV 7093 plakalı kamyon havanın yağışlı zeminin de kaygan olması sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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