﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı

Yenişehir Mahallesi Kaymakamlık kavşağında Ali Sızan (66) idaresindeki 60 TP 946 plakalı traktör, Bekir Şahin idaresindeki 60 BC 146 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje çıktı.

Traktörün çarptığı ambulansta bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansa alınarak Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)