Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 1 ölü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kaza, Kale köyü yakınları Gökal beldesinde meydana geldi. Hüseyin Uzun (56) idaresindeki 06 FK 9058 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kamyonette bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralanırken, sürücü Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.