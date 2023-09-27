Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Ekipler seferber oldu

Yangın, Kurtuluş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 20 yangın söndürme işçisi müdahale etti. Vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.