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Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 08:12
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Tokat’ta otomobil devrildi

Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
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İHA

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında meydana geldi. G.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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