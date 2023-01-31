﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

İHA
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında meydana geldi. G.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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