﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

İHA

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında meydana geldi. G.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.